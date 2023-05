Maltempo, evacuata nella notte famiglia a Badia Polesine bloccata in casa

Rovigo, 11 maggio 2023 – Anche il Polesine è stato duramente colpito dalle forti precipitazioni che a partire da ieri non hanno dato tregua.

Lo scenario è quello di campagne allagate, canali che hanno innalzato il loro livello, alcuni rami spezzati. In alcune strade la quantità di pioggia caduta per l’intera giornata di mercoledì 10 maggio non è riuscita a defluire. Dalla notte scorsa i vigili del fuoco del comando di Rovigo sono impegnati in provincia per interventi dovuti alle critiche condizioni meteo per allagamenti, danni d’acqua, alberi abbattuti e assistenza a persone in difficoltà. Al momento e fortunatamente non si segnalano feriti.

Le aree più colpite

Le aree del Polesine maggiormente colpite riguardano i territori comunali di Salara, Castelmassa, Occhiobello e Badia Polesine. Nel dettaglio sono state impegnate tre squadre provenienti dai distaccamenti di Castelmassa e dalla centrale di Rovigo coordinate dal funzionario di servizio, sul posto anche diverse squadre di volontari della protezione civile. Nel totale sono stati finora oltre trenta gli interventi dei Vigili del fuoco, ma molti sono ancora in corso. Evacuata nella notte da una squadra speleo alpino fluviale una famiglia a Badia Polesine bloccata in casa dall’acqua.

Le previsioni meteo: ancora precipitazioni

La Protezione civile ha reso noto che nella giornata di oggi, giovedì 11 maggio, in Veneto sono previste precipitazioni estese e persistenti su tutta la regione, localmente anche a carattere di rovescio ma con scarsa probabilità di temporali. Fase più intensa nelle ore centrali di giovedì; fenomeni più irregolari nella seconda parte di giovedì. Quantitativi anche abbondanti specie su zone prealpine e pianura centro orientale e meridionale.