Maltempo Polesine, sindaco di Rosolina: “Stagione in parte compromessa”

Rosolina, 19 maggio 2023 – Sulle spiagge polesane si lavoro senza soste per salvare la stagione. Nel dettaglio ad essere colpite dalla furia del maltempo degli ultimi due giorni la costa basso Polesana, in particolare quella di Rosolina mare, dove si attendeva l’inizio della stagione turistica che forzatamente è stata rimandata. Il maltempo, dunque, non ha colpito solo l’Emilia Romagna, dove si continuano a contare i morti, gli sfollati e si cerca di arginare le alluvioni, ma anche il Rodigino.

Un forte vento ha generato una conseguente mareggiata che ha portato sulla riva molti rami dal fiume Adige, ed eroso in parte la spiaggia, allagando alcune aree dei bagni allestiti per accogliere i turisti. I danni, seppure continuamente monitorati, sono stati concreti e il personale è già al lavoro per la necessaria manutenzione.

Erosione parziale e legno sulla spiaggia

Il sindaco di Rosolina, Michele Grossato, fa il punto della situazione: “Nel nostro territorio di Rosolina mare le mareggiate degli ultimi giorni hanno creato conseguenze concrete. Abbiamo registrato anche dell’erosione parziale, ma la problematica principale è dovuto alla continua sedimentazione lignea in spiaggia. Ora valuteremo come chiedere specifici contributi, anche se non sappiamo se sortirà un effetto positivo. Allo stato attuale, ribadisco, è il problema della tanta legna proveniente dal fiume Adige, che si è depositata in grande quantità sulla battigia”.

Il sindaco Michele Grossato, inoltre, si sofferma sulla situazione della stagione turistica: “Anche oggi sta arrivando materiale legnoso su spiagge che prima del maltempo erano già pronte ad accogliere i turisti. Ora si dovrà lavorare da zero e spianare tutto. Nel caso domenica faccia bel tempo le persone si recheranno in spiaggia. Si dovrà lavorare per la sistemazione della spiaggia. Si può proprio dire, purtroppo, che la stagione è in parte compromessa, ma faremo tutto quello che è possibile”.

La situazione sull’isola di Albarella

Il maltempo ha colpito anche la costa dell’isola di Albarella, come documentato da un video di Mauro Rosatti, direttore generale dell’isola. “Abbiamo avuto come a Rosolina – spiega – notevoli quantità di materiale ligneo arrivate con le correnti, oltre all’erosione di un notevole tratto di spiaggia. Si dalle primissime ore, del dopo mareggiate, tutti i mezzi si sono messi subito al lavoro per ripristinare gli ingenti danni alla spiaggia. Ora si può dire che in pochi giorni la spiaggia dell’isola è stata pulita e spianta. Non posso che rivolgere i più sentiti ringraziamenti e fare i complimenti a tutti per il grande lavoro di questi giorni, questo è amore e passione per la nostra isola di Albarella”.