Superenalotto: a Rovigo una delle 90 schede multimilionarie del jackpot della ‘bacheca dei sistemi’

Supernalotto: uno dei jackpot a Rovigo

Rovigo, 17 febbraio 2023 – Il Polesine è stato baciato dalla dea bendata. Nell’estrazione del 16 febbraio è stata indovinata la combinazione vincente, ovvero, 1,38,47,52,56,66 numero Jolly 72 e numero superstar 23. La vincita è stata realizzata tramite la bacheca dei sistemi, distribuendo un montepremi complessivo di 371 milioni suddiviso in 90 schede. Ogni vincitore, quindi, vincerà circa 4 milioni di euro. Una delle schede fortunate è stata giocata allo snack bar tabaccheria di Diego Casonato, in via dei Mille 318, località Mardimago di Rovigo. “Si tratta di una bella soddisfazione – spiega Diego Casonato – dopo tanti anni di attività, una vincita così milionaria non ci era mai capitata, davvero una bella notizia. I sistemi li preparo sempre io, stavolta è stato vincente. Al momento non si è fatto ancora sentire il fortunato vincitore, il nostro bar tabaccheria, essendo su una strada principale, è frequentato da molti passanti, quindi, non conosciamo chi possa essere.

Il vincitore? “Forse un giovane”

“Un’indicazione -aggiunge Casonato- è che potrebbe essere un giovane, in quanto sono più predisposti a giocare con i sistemi, cosa che non fanno gli anziani. Non so se il vincitore si ricorderà di noi”. Quella di giovedì 16 febbraio è stata la prima vincita del 2023, la più alta nella storia del gioco e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali. Il 6 mancava all'appello dal 22 maggio del 2021 quando furono vinti 156 milioni di euro a Montappone, borgo in provincia di Fermo.

Quella di Rovigo è una delle due puntate fortunate del Veneto: la dea bendata ha infatti baciato in questa occasione anche Padova