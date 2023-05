Zls Porto di Venezia Rovigo, Tar respinge ricorso del Comune di Trecenta

Rovigo, 18 maggio 2023 - “Si tratta di un risultato giunto dopo un lungo e articolato lavoro da parte di tutti gli attori del territorio, oltre ad un serrato confronto direttamente a livello governativo, che fosse istituita nel nostro territorio la prima Zona Logistica Semplificata in Italia”. Lo afferma l’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia, Roberto Marcato, commentando la notizia della sentenza depositata in data odierna.

Il Tribunale Amministrativo del Veneto ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Trecenta, in provincia di Rovigo, per l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 18 gennaio 2022, confermando la perimetrazione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia – Rodigino recentemente istituita su proposta della Regione del Veneto. “La sentenza chiarisce, ancora una volta, il ruolo di promozione attiva e di attrazione degli investimenti svolto dalla nuova Zona Logistica – precisa l’assessore allo sviluppo economico del Veneto -. Un ruolo che non può e non vuole limitarsi alle aree che già possono fruire degli aiuti europei derivanti dall’inclusione nella Carta degli aiuti a finalità regionale, ma riguarda tutti i Comuni connessi con il sistema portuale regionale di Venezia e Chioggia”.

"No a comuni di serie A e B”

L’assessore Marcato, inoltre, sottolinea come: “Nessuna discriminazione, fra Comuni di serie A e di serie B, dunque, ma un impegno condiviso per attrarre nuovi investimenti e far crescere l’occupazione in Veneto – sottolinea -. Per questo la Regione continuerà a fare la propria parte, sostenendo anche in prima persona le imprese che vorranno insediarsi nella Zls. Imprese alle quali vorrei ricordare abbiamo già destinato 14 milioni di euro di risorse del Pr Fesr 2021-2027 a cui vanno aggiunti ulteriori 40 milioni di euro, sempre di risorse europee, finalizzate all’attrazione degli investimenti in Veneto”.

"Grande opportunità di sviluppo”

In conclusione l’assessore regionale ribadisce come: “La Zls Porto di Venezia – Rodigino rappresenta una grande opportunità di sviluppo. Siamo sempre in attesa dei decreti attuativi per renderla effettivamente operativa. Nel frattempo, confidiamo che l’accorto utilizzo delle risorse a disposizione e la voglia di fare che ci caratterizza consentiranno dare al Veneto uno strumento capace di diventare volano per tutta l’economia regionale”.