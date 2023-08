Rovigo, aggredisce una ragazza e tenta di stuprarla: arrestato un 25enne

Rovigo, 25 agosto 2023 – Aggredisce alle spalle una donna vicino al bar della stazione e cerca di violentarla. È l’accusa che ha fatto scattare l’arresto di un 25enne di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato portato in carcere per tentata violenza sessuale e lesioni volontarie. L’aggressione è avvenuta lo scorso 19 agosto a Rovigo, solo tre giorni dopo il tentato omicidio di una donna avvenuto proprio davanti alla stessa stazione.

Cosa è successo

I fatti, secondo quanto ricostruito, sono accaduti poco dopo la mezzanotte di sabato scorso, il 19 agosto scorso. La giovane vittima è stata sorpresa e colpita alle spalle mentre usciva dal bar. Il colpo l’ha fatta cadere a terra, dove il 25enne avrebbe cercato di stuprarla. L’uomo urlava: insulti e frasi a sfondo sessuale. Le è salito sopra cercando di bloccarla e mettendole anche una mano sulla bocca per non farla gridare. Poi si è tolto i vestiti e ha tentato di spogliare la ragazza per abusare di lei.

La violenza sessuale non è stata portata a termine perché la vittima è riuscita a reagire, attirando l’attenzione di un passante, subito intervenuto a salvarla. Nel tentativo di difendersi, la donna ha riportato varie contusioni: per questo all'aggressore è stata contestata anche l'accusa di lesioni volontarie.

La fuga

Dopo l'aggressione l'uomo era riuscito ad allontanarsi, ma è stato rintracciato dalla polizia. Ieri la squadra mobile di Rovigo ha fatto scattare le manette intorno ai polsi del 25enne, su mandato della Procura.