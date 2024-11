Conapi-Mielizia, i risultati: "Nuovi investimenti"

Conapi incrementa il suo capitale sociale del 17,5% raggiungendo così i 4,38 milioni di euro, grazie all’ingresso dei Fondi Cooperativi. Performance positiva anche per Mielizia, il marchio

premium della cooperativa, che

registra una crescita a doppia cifra. Nicoletta Maffini, direttore generale di Conapi-Mielizia, traccia un quadro delle ultime novità guardando al futuro.

Maffini, cosa ci dice scendendo

più nel dettaglio?

"L’impatto sul capitale sociale con l’ingresso di due fondi cooperativi è importante. Conapi aderisce sia a Legacoop che a Confcooperative, quindi, come spesso accade di fronte ai piani

di investimento, i fondi cooperativi possono mettere a disposizione risorse ulteriori per dare slancio a questi momenti e dare nuova linfa per gli investimenti che stiamo portando avanti".

Quali, nello specifico?

"Ci sono tre fasi e le prime due

sono in via di finalizzazione. Innanzitutto gli investimenti importanti in impianti fotovoltaici,

per una copertura che arriverà al 40% del fabbisogno energetico. Inoltre, l’edificazione di un nuovo magazzino per lo stoccaggio materia prima e del materiale di confezionamento di 2400 metri quadrati, a fianco della nostra sede storica".

Poi?

"Stiamo coibentando le strutture già esistenti. Seguiamo l’ottica dell’ottimizzazione energetica e del rispetto ambientale, fondamentali per chi come noi si occupa di api e biodiversità. Noi ci definiamo moltiplicatori di biodiversità e con i nostri 100mila alveari contribuiamo all’impollinazione di un terzo dell’Italia. Dopo un decennio di investimenti orientati al mercato, si è reso necessario riammodernare anche gli impianti".

Che tipo di investimenti?

"C’è la nuova linea di confezioni

doypack, utile per il miele e altri

prodotti come pappa reale e polline. Va comunque detto che

il mercato in cui operiamo è molto complesso e negli ultimi anni

ha vissuto un calo".

Di che tipo?

"Il miele non viene considerato un bene di prima necessità e sappiamo che, nei momenti di crisi, il consumatore ottimizza gli acquisiti. Ma proseguiamo nel consolidamento e nella crescita dei nostri marchi. Con Mielizia, siamo presenti nella gdo in Italia e in alcuni mercati esteri con le linee biologiche, soprattutto in Francia e Giappone e a breve in Cina. Oltre a ciò, la cooperativa promuove vari progetti, tra cui organizzazione di team building sul mondo delle api e certificazione con marchio ‘Approved By Conapi Bees’ per aziende ‘a misura di api’ e attente alla biodiversità".