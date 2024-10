Dall'innovativo plug-in al classico Diesel DS 7, la berlina adatta a ogni esigenza

DS 7 è una vettura pensata per soddisfare ogni esigenza di mobilità, riflettendo un approccio moderno e versatile. Questo elegante Suv-coupé del Marchio francese si distingue per la sua diversificazione nelle opzioni di alimentazione, offrendo soluzioni che spaziano dalla tecnologia ibrida plug-in a motorizzazioni Diesel classiche. Per chi desidera avvicinarsi alla mobilità elettrica, la versione plug-in hybrid è ideale, consentendo un’autonomia 100% elettrica fino a 64 km e una potenza totale di 360 cv, con emissioni ridotte a soli 30 g/km di CO2. All'esterno, il DS 7 presenta linee eleganti e decise, mentre all'interno offre un abitacolo ricercato, progettato per garantire comfort e stile. La vettura è dotata di un sistema di navigazione integrato che utilizza l'intelligenza artificiale di ChatGPT, offrendo un'esperienza di guida connessa e altamente personalizzata. Per coloro che preferiscono motorizzazioni tradizionali, la versione Diesel è altrettanto performante ed efficiente. Equipaggiata con la tecnologia BlueHDi sviluppata dal Gruppo Stellantis, questa motorizzazione da 130 cv combina un filtro antiparticolato additivo con un catalizzatore SCR. Questa innovativa tecnologia riduce le emissioni di ossidi di azoto (NOx) nell'aria fino al 90% ed elimina il 99,9% delle particelle fini, dimostrando l'impegno di DS nella sostenibilità e nella riduzione dell'impatto ambientale. Entrambe le motorizzazioni, elettrificate e termiche, condividono l'obiettivo di abbassare i consumi alla guida, rispondendo così alle crescenti preoccupazioni riguardanti l'inquinamento e l'efficienza energetica. DS 7 si propone non solo come un mezzo di trasporto, ma come una vera e propria esperienza di guida, capace di adattarsi alle esigenze di ogni automobilista, sia esso attento all'ambiente o amante delle motorizzazioni classiche. In sintesi, DS 7 rappresenta una scelta di mobilità intelligente e raffinata, unendo prestazioni elevate e un design distintivo con un forte focus sulla sostenibilità. Grazie alla sua versatilità, è la soluzione perfetta per chi cerca un'auto che possa affrontare le sfide della mobilità moderna senza compromessi.