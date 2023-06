Cronisti in classe Santa Filomena prima Ic Misano e Franchini salgono sul podio

Grande festa per la 17esima edizione di ‘Cronisti in classe’ che si è svolta la scorsa settimana nella sede Sgr di Rimini. Il campionato di giornalismo de il Resto del Carlino di Rimini ha visto nove scuole medie partecipanti, di tutta la provincia: Bertola di Rimini, Franchini di Santarcangelo, Maestre Pie di Rimini, IC Misano, IC Olivieri di Pennabilli, IC Panzini di Bellaria, IC Ponte sul Marecchia di Verucchio, Santa Filomena di San Giovanni in Marignano e IC San Giovanni in Marignano. Quest’anno la giornata è stata dedicata alle scuole, a studenti e docenti dei territori alluvionati. "Speriamo che questa iniziativa possa avervi lasciato una bella fonte di ispirazione per ciò che sceglierete di fare da grandi – ha detto il vicecapocronista del Carlino Rimini, Carlo Andrea Barnabè – Ci sono stati temi ricorrenti nella pagine, ma la cosa che ha colpito tutta la giuria è stata la capacità di alcuni di leggere la realtà con occhi diversi e creativi". Al primo posto, con targa e buono Comet da 300 euro, è arrivata la scuola Santa Filomena di San Giovanni in Marignano con l’articolo ‘L’intervista impossibile ad Achille’. Motivazione della giuria: "Aver raccontato con un parallelismo insolito, la mitologia greca e il conflitto tra Ucraina e Russia". "È stata una bella sfida perché i ragazzi erano molto motivati e volevano fare qualcosa di particolare – le parole della docente Emanuela Ricci – Volevano trattare qualcosa di cui erano già appassionati e di attualità. Avendo fatto l’Iliade, però, ci è venuto in mente di fare un’intervista impossibile ad Achille, chiedendogli della guerra di Troia e di quella di oggi in Ucraina. I ragazzi sono rimasti molto soddisfatti. Ancora più felici di arrivare primi, proprio con questo articolo". Medaglia d’argento (e buono da 150 euro) per l’IC di Misano con ‘Tutti i rischi di chi finisce in rete’, terza classificata (e buono da 100 euro) la Franchini di Santarcangelo con ‘Denys, l’alunno fuggito dalla guerra’. Premio Superclic, per la pagina più votata online, all’istituto Ponte sul Marecchia. Presente alla premiazione il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad: "Ringrazio tutti per averci messo tanto impegno, in questo campionato. Comunicare, osservare e raccontare le cose che accadono intorno a noi, è molto importante. Un’esigenza che sarà sempre di grande attualità". Presenti alla cerimonia anche gli sponsor di questa edizione: Gruppo Sgr, Banca Malatestiana e Mostra Arte della Moda di Forlì. "Un piacere partecipare – hanno detto Enrica Cavalli di Banca Malatestiana, Simona Coltelli della mostra di Forlì e Bruno Tani di Gruppo Sgr – Abbiamo voluto supportare questa iniziativa per i giovani che sono il nostro futuro. Poter vedere ciò che li circonda e poterlo scrivere è stata per loro una bella opportunità".

Rita Celli