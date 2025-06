A Poviglio per il premio al senso civico Donelli

È stata una serata memorabile quella di domenica 1° giugno 2025 a Poviglio, dove la Notte della Repubblica è tornata dopo anni di assenza, trasformandosi in un trionfo di partecipazione, comunità e memoria. Più di 4.000 persone hanno riempito le strade del paese, animate da musica, sorrisi e spirito di condivisione. Un successo reso possibile anche grazie al ruolo di Confabitare Reggio Emilia, promotrice di un'iniziativa civica che ha lasciato un segno profondo. Con il patrocinio del Comune di Poviglio e il sostegno di Confabitare Nazionale, l’associazione ha istituito il Premio Domenico Donelli per il senso civico, dedicato alla figura dell'ex assessore ai lavori pubblici, stimato per il suo costante impegno per il bene comune. Il premio è andato quest’anno a Giuseppe Mori, volontario attivo e instancabile, a cui è stata consegnata una targa di riconoscimento per l’opera quotidiana a favore della collettività. La serata è stata anche il risultato di una sinergia vincente: da una parte la direzione artistica di Gilberto Papani e il contributo fondamentale di Roberto Biggi per la parte sponsor, dall’altra il lavoro capillare di Confabitare, che ha saputo tessere una rete fatta di relazioni, ascolto e visione comunitaria. Un gioco di squadra che ha trasformato una semplice festa popolare in un momento collettivo di forte valore simbolico. Per Confabitare l’abitare non è solo avere un tetto sulla testa, ma far parte di una comunità viva. E Poviglio, nella Notte della Repubblica, lo ha dimostrato con forza. «Abbiamo voluto istituire questo premio perché crediamo che la partecipazione attiva alla vita del proprio territorio sia un valore invisibile, ma potentissimo", ha dichiarato Stefania Soncini, presidente di Confabitare Reggio Emilia. Sulla stessa linea anche Alberto Zanni, presidente nazionale, che ha sottolineato come il senso civico sia "cura dei luoghi, attenzione per gli altri e responsabilità concreta».