Le garanzie più comuni nel contratto di locazione

Nel contratto di locazione, le garanzie sono strumenti fondamentali per tutelare il locatore da eventuali inadempimenti del conduttore, come il mancato pagamento del canone o eventuali danni all’immobile. Le forme di garanzia più comuni sono la cauzione, la fideiussione, la fideiussione bancaria e la polizza assicurativa. Fattori che possono orientare la scelta sono il tipo di contratto e la disponibilità del conduttore. La cauzione è una somma che il conduttore versa al locatore all’inizio del contratto, solitamente pari a due o tre mensilità del canone. Viene trattenuta dal locatore come copertura per danni o insolvenze e deve essere restituita alla fine del contratto, previa verifica del corretto adempimento di tutte le obbligazioni da parte del conduttore. La fideiussione è un impegno di un terzo (il fideiussore) a pagare il debito del conduttore nel caso in cui quest’ultimo risulti inadempiente. Il fideiussore può essere un parente o una persona di fiducia, che si obbliga nei confronti del locatore per garantire il rispetto del contratto di locazione. La fideiussione bancaria è una forma specifica di fideiussione fornita da una banca, la quale garantisce al locatore il pagamento del canone e degli eventuali danni fino a un determinato importo. È più sicura per il locatore rispetto ad una fideiussione personale, ma comporta costi aggiuntivi per il conduttore, che deve ottenere l’impegno di una banca. La polizza assicurativa è una copertura fornita da una compagnia assicurativa, che garantisce il pagamento al locatore in caso di inadempimento del conduttore. Le polizze più diffuse coprono i canoni non pagati e, in alcuni casi, eventuali danni all’immobile. Avv. Luigi Maccarrone Consulente di Confabitare