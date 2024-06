Tra energia elettrica e impatto ambientale, Confabitare in prima linea a Condominio in Fiera

Confabitare ha partecipato con un proprio stand l’11 maggio a Condominio in Fiera, presso il salone delle Fontane Roma EUR. È un evento biennale che in questa edizione ha riunito tantissime aziende legate al mondo del condominio, insieme a società e professionisti provenienti da tutta Italia e dal mondo intero. L’evento ha offerto la possibilità di scoprire le ultime novità e le innovazioni nel campo del condominio, nonché di fare networking e partecipare a conferenze e workshop. Quest’anno l’apertura della fiera ha visto anche la partecipazione del Ministro Antonio Tajani. In questa edizione si è parlato delle tematiche più attuali che riguardano il settore condominiale: contabilità, ultime direttive europee, impianti fotovoltaici, comunità energetiche, agevolazioni fiscali per ristrutturazioni e tutte le nuove opportunità nate grazie all’avvento del green, dell’energia pulita, grazie alle nuove tecnologie e tanti altri temi. Anche nel 2024 il quartiere cornice di questo evento è stato l’EUR, storico e unico nel suo genere, questo quartiere è considerato uno tra i più belli di Roma. Con oltre 1.600 partecipanti, di cui 1.000 amministratori di condominio, Condominio in Fiera 2024 è stato un successo. L'evento ha vantato la presenza di oltre 45 sponsor ufficiali e società di spicco del settore. Alla fiera edizione 2024 hanno partecipato le maggiori aziende di energia elettrica e rinnovabile che hanno mostrato tutte le principali soluzioni per abbattere i costi dell’energia sui condomini e per avere un migliore impatto ambientale. Sono state esposte le soluzioni più innovative che hanno dimostrato come è possibile ottimizzare il lavoro per l’amministratore di condominio, ma soprattutto il proprio tempo. Largo spazio è stato dato ai problemi legati al Superbonus fino alla privacy in condominio, insieme ad altri temi che vengono affrontati ogni giorno da migliaia di amministratori di condominio.