Un tavolo di crisi per l'emergenza alluvioni La proposta di Confabitare è stata accolta

Durante il Question Time in Consiglio Comunale, il Sindaco Matteo Lepore ha accolto la proposta avanzata da Confabitare per l’istituzione di un tavolo di crisi dedicato all’emergenza alluvionale. La proposta formulata da Confabitare è stata sostenuta da Forza Italia e sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione comunale. «Prendiamo atto con soddisfazione della risposta del Sindaco alla domanda del Consigliere di Forza Italia, Nicola Stanzani, che ha sollecitato la creazione di questo strumento fondamentale da noi proposto a seguito dell'ultima alluvione che ha colpito la nostra zona», afferma Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare. Con l’istituzione di un Tavolo di crisi tecnico, che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni economiche e della società civile bolognese, si apre un’opportunità per ripensare e aggiornare il piano pluviale dell’intero territorio. «La creazione di questo tavolo è un primo passo importante per affrontare l’emergenza con soluzioni condivise e per rivedere il piano pluviale e idrico di Bologna, in modo da adattarlo al nuovo contesto climatico. Ribadisco il nostro impegno a supportare tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e la protezione del territorio, collaborando attivamente ai lavori del tavolo di crisi per trovare soluzioni concrete e durature», ha detto Alberto Zanni. Il presidente di Confabitare ha inoltre ribadito l’impegno di Confabitare nel fornire supporto concreto a chi è stato danneggiato per quanto riguarda la gestione delle pratiche burocratiche, le richieste di risarcimento, per garantire l’intervento delle autorità competenti e un’assistenza tecnica e legale adeguata e gratuita. Confabitare invita tutti i residenti che necessitano di assistenza a rivolgersi all’associazione per ottenere supporto immediato, recandosi in Via Marconi 6/2 a Bologna, o contattando il numero di telefono 051/270 444 per ulteriori informazioni.