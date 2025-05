Verso i quartieri intelligenti

Integrare le singole unità in un sistema interconnesso e interoperabile per promuovere l’efficienza energetica e la sostenibilità su una scala più ampia. Questa la logica di “smart district” che, secondo gli operatori del settore immobiliare e della filiera degli smart building, dovrebbe orientare la progettazione e la trasformazione degli immobili. E sempre più efficaci sono le soluzioni proposte, con investimenti strategici o l'adozione di tecnologie avanzate (dalla digitalizzazione degli edifici all’uso dei prefabbricati). Un punto essenziale, l’interoperabilità dei sistemi, per garantire la migliore comunicazione tra le diverse tecnologie e la massima resa delle soluzioni smart adottate.