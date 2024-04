Quattro edizioni. L’albo d’oro della ‘mezza’ dal 2018 a oggi

Dal 2018 la ColleMar-athon si è arricchita della prova sui 21,0975 km, che scatta in simultanea con la prova più lunga dalla piazza del Municipio di Mondolfo e si dirige a San Costanzo da dove condivide il percorso della gara clou. L’Half ColleMar-athon, valida quest’anno come Campionato Italiano Paralimpico di Mezza Maratona, nelle sue 4 edizioni finora disputate ha sempre avuto podi, maschili e femminili, interamente italiani. Fra gli uomini, nel 2018 ha vinto Davide Seri del team Osteria dei Podisti col tempo di 1 ora 16 minuti e 18 secondi; nel 2019 Luigi Del Buono della Sef Stamura Ancona (1h 14’ 09“); nel 2022 Nicola Borini dell’Atletica Urbania (1h 17’ 50“); e l’anno scorso Giorgio Lampa dello Space Running (1h 14’ 52“). In campo femminile l’edizione d’esordio è andata a Federica Stedile dell’Atletica Trento (1h 25’ 56“); quella del 2019 a Chiara Damiani del Cus Ferrara (1h 27’ 06“); quella del 2022 a Cecilia Tirelli dell’As La Fratellanza 1874 (1h 32’ 53“); e quella del 2023 a Sara Carducci dell’Atletica 85 Faenza (1h 26’ 58“).