Agenda 2030 e gruppi d'acquisto solidale: l'esperienza di 'La Festa' a Carpi

L’Agenda 2030, sottoscritta il 25 settembre 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, prevede il raggiungimento di 17 obiettivi per porre fine alla povertà, combattere le ineguaglianze, affrontare i cambiamenti climatici, costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani. Ognuno di noi è chiamato a mettere in pratica azioni di sviluppo sostenibile in ambito economico, sociale ed ambientale, partendo magari da piccoli gesti virtuosi nella nostra vita quotidiana come l’acquisto di prodotti il più possibile naturali ed ecocompatibili.

A Carpi, dal 2009 è operativa l’associazione 'La Festa', che attraverso varie iniziative e progetti promuove un nuovo stile di vita attento alle persone e alle cose. "La nostra realtà è nata 15 anni fa per iniziativa della comunità di famiglie dell’associazione ’Venite alla Festa’, costituita per creare momenti di confronto e occasioni di aiuto e solidarietà sul territorio – spiega Villiam Bassoli, presidente di ’La Festa’ di Carpi –. Fin dall’inizio, l’obiettivo è stato quello di creare un gruppo per promuovere l’acquisto consapevole dei prodotti, improntato alla cultura della solidarietà e della condivisione tra le persone e, tra queste e le istituzioni, l’acquisto collettivo e la distribuzione di beni nel rispetto dei fini etici e di sostenibilità ambientale e il sostegno dei piccoli produttori locali stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un’equa remunerazione.

Il nostro gruppo, oltre a selezionare i fornitori, scegliendo magari anche cooperative sociali che offrono opportunità a persone in difficoltà, effettua controlli per vedere se nel processo produttivo rispettano regole quali la sostenibilità e l’equa retribuzione dei dipendenti. Inoltre, siamo in rete con altri gruppi d’acquisto solidale (Gas) della provincia e non, per azioni comuni come effettuare ordinativi di alcuni prodotti".

In Italia la diffusione dei gruppi d’acquisto non è ancora capillare, ma per costituirlo non servono particolari peculiarità. Un gruppo d’acquisto è formato da un insieme di persone che si organizzano per acquistare all’ingrosso prodotti alimentari o di uso comune, da ridistribuire tra loro. Il gruppo diventa solidale quando decide di utilizzare il concetto di solidarietà come criterio guida nella scelta dei prodotti. Solidarietà che parte dai membri del gruppo e si estende ai piccoli produttori, al rispetto dell’ambiente, ai popoli del sud del mondo e a coloro che, a causa della ingiusta ripartizione delle ricchezze, subiscono le conseguenze inique di questo modello di sviluppo.

I Gas cercano prodotti da piccole realtà locali, privilegiando quelli biologici o ecologici, ad un prezzo giusto per entrambe le parti. Spesso un Gas nasce come critica verso il modello di consumo e di economia globale, cercando insieme scelte più consapevoli scambiandosi le proprie esperienze.

Tutto parte da singoli consumatori che, magari, cominciano a parlare dell’idea degli acquisti collettivi nel proprio giro di amici. Pian piano che il numero degli interessati cresce, si forma il gruppo. Insieme ci si occupa di ricercare piccoli produttori rispettosi dell’uomo e dell’ambiente, di raccogliere gli ordini tra gli aderenti, di acquistare i prodotti e distribuirli, ecc.

Oltre all’attività principale di Gruppo d’acquisto solidale, 'La Festa' realizza iniziative informative che possono interessare le famiglie ed è stata fin dall’inizio tra le realtà sostenitrici del Mercato Contadino a Carpi visto come opportunità per perseguire le proprie finalità: promuovere nei consumi familiari un nuovo stile di vita più sobrio e attento alle persone e all’ambiente, che possa incidere sul miglioramento delle relazioni economiche tra consumatori e produttori.