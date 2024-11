Lipu, in prima fila per difendere l’ambiente

di Angiolina Gozzi

La Lega Italiana Protezione Uccelli (Lipu), è un’associazione per la conservazione della natura attiva in Italia dal 1965. Migliaia sono i volontari suddivisi in circa 100 sezioni locali. Tra queste, dal 2010 c’è anche quella di Carpi che negli anni si è dedicata ad un numero crescente di progetti di educazione e sensibilizzazione nella salvaguardia di piante, animali, habitat ed aree protette.

Ma ad un aumento delle attività, non è corrisposto un incremento dei volontari. "In questi anni di impegno – spiega la delegata carpigiana della Lipu, Daniela Rustichelli – ho notato come nonostante si incoraggino le persone a dedicare tempo al volontariato, quasi mai si sceglie quello di carattere ambientale. La nostra sezione può contare su una dozzina di volontari attivi, soprattutto di età matura, che si alternano per far fronte ai vari progetti di educazione e sensibilizzazione con le scuole e la cittadinanza, di studio e ricerca sul territorio, oltre a gestire il Crea, il campo ritrovato delle essenze autoctone. Prima del Covid, la nostra sede presso la Casa del Volontariato di Carpi era aperta al sabato dalle 10 alle 12, ora riusciamo solo su appuntamento. Ci servirebbero nuove forze, soprattutto giovani, per questo facciamo un appello a contattarci".

In questi 14 anni di presenza sul territorio, le attività della Lipu di Carpi sono aumentate e riguardano progetti di conservazione e studio, la gestione di strutture dedicate alla natura, attività di vigilanza, progetti nelle scuole. Inoltre, l’associazione partecipa anche alla consulta Ambiente del Comune di Carpi.

"La mission di Lipu – spiega Rustichelli – è quella di conservare la natura e tutelare le specie in via di estinzione o in difficoltà, in particolare gli uccelli insettivori, la biodiversità e gli habitat tipici del territorio urbano con attività di studio, ricerca e divulgazione. Diversamente da altre associazioni che si occupano di animali, noi i volatili non li tocchiamo, ma li osserviamo da lontano senza disturbarli".

Quello che forse non tutti sanno, è che gli uccelli sono dei bioindicatori dello stato di salute dell’ambiente. A tal proposito, da quasi 10 anni Lipu Carpi ha in gestione il Crea, un terreno situato a Cibeno, divenuto un campo ritrovato delle essenze autoctone.

"È un bosco molto fitto che la natura si è ripresa – spiega Rustichelli –. Una rinaturalizzazione dell’ambiente con cultivar di frutti antichi, come mele e pere e un laghetto, rifugio della fauna locale. Ogni prima domenica del mese, chi vuole può venire a passare un po’ di tempo in mezzo alla natura".

Gli appuntamenti per conoscere le attività di Lipu sono tante.

"Quello più vicino è la ’Festa degli alberi’ che si terrà il prossimo 26 novembre, giornata durante la quale metteremo a dimora giovani piante – spiega Rustichelli –. Chi vuole venire ad aiutarci ci può contattare. A fine giugno, c’è stato il ’Festival dei Rondoni’ sotto i tetti del centro storico di Carpi. Per tutelare la specie, abbiamo messo nidi artificiali per accogliere questi uccelli che percorrono 10mila chilometri per venire a riprodursi qui. Per la stagione invernale, invece, abbiamo messo delle mangiatoie vista la difficoltà di alcuni uccelli a trovare il cibo con il freddo. Tra le attività che realizziamo ci sono anche gli erbari e il birdwatching, in particolare nelle valli di Fossoli e periferie per censire le specie rare o in declino. Per darci una mano nelle attività non serve una preparazione particolare – conclude Rustichelli –, ma amore e rispetto per la natura e l’ambiente, che dobbiamo tutelare perché da loro dipende la nostra vita".