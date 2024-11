Opere in acrilico e vasi di ceramica

‘Sperimentando’ è il titolo della personale dell’artista Milva Bacchelli, visitabile fino al primo dicembre nella Saletta della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi (corso Cabassi). La mostra, a cura di Francesca Baboni, è promossa dall’associazione Amici del Fegato APS e realizzata in collaborazione con Ranarossa Artgallery; il ricavato dalla vendita delle opere andrà in beneficenza per una raccolta di fondi a sostegno della sanità locale. L’esposizione presenta un efficace abbinamento tra opere dipinte ad acrilico e vasi in ceramica abbinati per stile e cromatismi, che riguardano temi naturali e sociali. Come spiega la curatrice "sperimentare con i materiali è la prerogativa di Bacchelli, che trova in questa mostra la chiusura di un cerchio di sofferenza, e l’apertura verso una rinnovata positività".