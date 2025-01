Saint Honoré, la pasticceria che sorprende

Correva il mese di marzo del 2016 quando la pasticceria Saint Honoré di Carpi apriva i battenti a Carpi. Da quasi nove anni a questa parte, grazie a esperienza e passione, Pasquale Loprete (nella foto) è riuscito a fare innamorare sempre più carpigiani delle sue prelibatezze. Formato presso l’Accademia di Pasticceria di Roma e specializzato nella pasticceria moderna, ma anche mastro cioccolataio, Pasquale coniuga le tecniche più raffinate con un tocco di creatività per sorprendere i palati dei propri clienti e porta avanti una missione chiara.

"La mia filosofia – racconta Pasquale Loprete, pasticcere e titolare della pasticceria Saint Honoré – è sempre stata quella di differenziarmi investendo sulla qualità e non sulla quantità. Sono sempre alla ricerca del prodotto nuovo, delle tendenze, e per farlo studio costantemente: ogni anno, ad esempio, faccio cinque o sei corsi di aggiornamento per capire le ultime tendenze e proporle dietro al bancone".

Nel corso del tempo, Saint Honoré si è fatta conoscere innanzitutto per le colazioni e per la pasticceria, classica, e soprattutto moderna. Con una ventina di coperti a disposizione, il locale è predisposto sia per chi vuole fermarsi e consumare il loco, sia per l’asporto.

"Per le colazioni – spiega il titolare – proponiamo una vasta scelta di croissant, farciti con crema, marmellata, pistacchio, caramello, zabaione e tiramisù. Abbiamo anche maritozzi romani e una selezione di plumcake, oltre a pasticceria fresca e biscotteria. Ogni giorno si trovano prodotti freschi, disponibili su prenotazione, ma anche direttamente al banco".

E ora che è appena trascorso il Natale è tempo di bilanci, e non mancano le soddisfazioni.

"Durante le festività – prosegue Loprete – in linea con le previsioni, sono stati molto richiesti i panettoni artigianali. Ne abbiamo venduti circa 400: un buon numero per una città come Carpi. Quest’anno la tendenza è stata particolare, perché giornalmente ne abbiamo venduti meno, ma le persone hanno iniziato ad acquistarli con ampio anticipo. Nel complesso, quindi, le vendite sono leggermente aumentate. Tra i panettoni più in voga andiamo dal classico con uvetta e mandorlato al più venduto di questo Natale, ovvero il panettone al pistacchio, con un impasto 100% pistacchio, granella all’interno, farcitura interna e glassa al pistacchio".

Oltre a questi, i panettoni più venduti sono stati quelli al gusto Sacher, cioccolato e albicocca, cioccolato e amarena, tre cioccolati: bianco, fondente e latte, e caramello.

Nonostante Saint Honoré oggi sia conosciuta in città, ci sono stati periodi più difficili, uno su tutti quando, a pochi anni dall’apertura ha dovuto fare i conti con il lockdown. Anche in questo caso, Loprete si è riadattato e, con una serie di soluzioni innovative, è riuscito ad accontentare le esigenze di grandi e piccoli, portando avanti l’attività.

"Con il Covid – sottolinea Loprete – ci siamo inventati un po’ di cose, dalla consegna a domicilio alle colazioni, ai box per fare divertire i bambini; davamo le sac à poche con la crema e i bigné vuoti o le zeppole da farcire con le amarene, con tutti gli ingredienti separati in modo che la gente potesse sbizzarrirsi a casa".

E ormai, i complimenti dei clienti si moltiplicano.

"Riceviamo sia complimenti – racconta il titolare – che critiche. L’aspetto che ci rende più orgogliosi, forse, è vedere clienti che vengono a trovarci anche da fuori Carpi: si tratta di una bella conferma del nostro lavoro, perché significa che le persone tengono a noi, e questo ci ripaga più di ogni complimento".

Ma uno su tutti, è la passione che muove il lavoro di Saint Honoré.

"Ogni giorno – conclude Loprete – iniziamo a lavorare alle 3 di mattina e chiudiamo alle 19.30. I segreti del nostro lavoro? Passione, massima attenzione alla cura del processo e alla selezione delle materie prime. Puntare su ingredienti di qualità è una scelta precisa: anche se, con l’aumento generale dei costi, è difficile tenere bassi i prezzi, vogliamo continuare a offrire il meglio ai nostri clienti".

Jacopo Gozzi