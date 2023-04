Meteo in Veneto, neve in montagna e crollo delle temperature: caduti 40 cm, record a Misurina

Venezia, 14 aprile 2023 - Il colpo di coda dell'inverno, previsto dal meteo, è già arrivato in Veneto, dove da ieri pomeriggio piove con buona intensità in pianura e nevica, come nella stagione fredda, sulle montagne al di sopra dei 1.200-1.300 metri. Uno strato sino a 40 centimetri di neve fresca ha ricoperto nelle ultime 24 ore le località montane del Veneto, sotto l'incalzare della nuova perturbazione che ha portato anche ad un significativo calo delle temperature: valori di 6-7 gradi nelle città, zero gradi a Cortina d'Ampezzo, e termometro ancora più in basso in alta quota.

Il record, secondo il bollettino dell'Arpav, spetta a Misurina dove appunto si è registrata la punta massima, ma contributi significativi di fiocchi bianchi hanno riguardato anche il Passo Mauria, Cortina, Falcade, Alleghe e l'Alpago, dove vi sono 30 centimetri di neve fresca.

Previsioni

La circolazione ciclonica con aria fresca, che ha portato nelle scorse ore molte nubi e un po' di precipitazioni, persiste ma tende ad attenuarsi; nei prossimi giorni dunque sulla regione è prevista nuvolosità irregolare alternata a schiarite più ampie sabato e domenica, con probabilità di precipitazioni relativamente ridotta e temperature in aumento a partire dai valori diurni più significativamente a fine periodo.

Il tempo oggi venerdì 14

Cielo da molto nuvoloso o coperto a parzialmente nuvoloso, con schiarite via via più significative da ovest; possibile qualche modesta precipitazione di carattere residuo, con eventuali fiocchi di neve indicativamente da 1300-1600 m; temperature diurne in moderata ripresa.

Tempo previsto nel fine settimana

Sabato 15: cielo nel complesso irregolarmente nuvoloso, con copertura a tratti relativamente estesa ma anche alcune fasi di schiarita. Precipitazioni: probabilità complessivamente medio-bassa (25-50%) sulle zone montane nord-orientali e bassa (5-25%) sulle altre zone, per qualche modesto fenomeno specie nelle prime ore a nord-est e a partire da quelle centrali anche altrove; limite delle nevicate sui 1300-1600 m.

Domenica 16: il dato prevalente sarà un cielo irregolarmente nuvoloso, ma con alcuni significativi spazi di sereno. Precipitazioni: probabilità inizialmente nulla o molto bassa (0-5%), dalle ore centrali in aumento fino a medio-alta (50-75%) sulla parte centro-occidentale delle zone montane e dell'entroterra pianeggiante, bassa (5-25%) sulla costa e medio-bassa (25-50%) altrove; Temperature: le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevarranno diminuzioni a nord-est e aumenti a sud-ovest; massime un po' in aumento, salvo locali lievi controtendenze sulle zone sud-occidentali.