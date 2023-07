Tragedia all’alba a Jesolo, due ventenni muoiono nell’incidente frontale. Grave un terzo giovane

Jesolo (Venezia), 9 luglio 2023 – Tragedia all’alba a Jesolo (Venezia). Due giovani sono morti e un terzo è rimasto gravemente ferito per uno scontro frontale tra due auto. Il terribile incidente alle 5,45 di domenica in Via Piave Nuovo.

L’allarme è scattato immediatamente e i vigili del fuoco sono arrivati a sirene spiegate dal locale distaccamento mettando in sicurezza i mezzi e riuscendo a estrarre da una Citroen Picasso il conducente, che è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in elicottero in ospedale. Purtroppo per i due ventenni che viaggiavano a bordo di una Toyota Yaris non c’è stato nulla da fare. Vani i tentativi di rianimarli e il medico ne ha dovuto dichiarare l’avvenuto decesso.Sul posto sono accorsi immediatamente anche i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.