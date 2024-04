Baltimora: chi è l'anconetano in semifinale a X Factor 2021

Ancona, 27 novembre 2021 - Baltimora ha seriamente rischiato di essere eliminato da X Factor. Nel quinto spettacolo dal vivo (live show) infatti si è quasi giocato la possibilità di arrivare in finale.

Alla fine è riuscito a vincere il ballottaggio con la sedicenne Nika Paris ma per un soffio. Avevamo già notato che il punto debole di Spinsante è la presenza scenica e che avrebbe dovuto tirare fuori il "re lucertola", l’animale da palcoscenico che è in lui, come in effetti ha fatto. Invece ieri sera ha cantato con gli occhi chiusi sia "Stay", cover di un brano di The Kid Laroi e Justin Bieber, sia il suo nuovo inedito.

Goffo, in abiti che non si addicono alla sua personalità, è sembrato stanco, bisognoso di concentrazione, quindi contratto, impacciato. La sua personalità non è certo quella di un istrione estroverso e sui social raccoglie grande consenso anche per l’umanità che dimostra con la sua timidezza. Lo show biz però è implacabile. Deve sfornare macchine da spettacolo. E stavolta la macchina era inceppata.

Deve aprire gli occhi, Edoardo, guardare in faccia il pubblico. Se fissa l’abisso, lo deve avere imparato al liceo studiando Nietzsche, l’abisso lo fisserà e più il pubblico abissale lo fisserà più avrà successo. La voce è riconosciuta unanimente come la migliore fra quella dei concorrenti e per il capitano della sua squadra, Hell Raton, ha tutte le carte in tavola per arrivare in finale. Per vincere però dovrà convincere tutti.

Non serve maggiore personalità, come è stato scritto da alcuni commentatori: serve non avere paura di mostrarla, questa personalità. Serve non conformarsi a ciò che non si è. C’è bisogno di dire un grande no, Spinsante ricorderà anche questo insegnamento di Nietzsche, per affermarsi.

v. c.