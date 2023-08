Bimbo rimane chiuso in auto a Numana: arriva la Municipale

Numana, 7 agosto 2023 – L’intervento degli agenti della Municipale ha scongiurato il peggio ieri a Numana. E’ stata tanta la paura per una coppia di turisti che hanno chiamato aiuto a Marcelli. Il loro bambino di circa un anno e mezzo era rimasto chiuso dentro la macchina, una Seat, parcheggiata a piazzale Pesaro.

i vigili a Numana

Il sistema di sicurezza del veicolo si è chiuso mentre avevano finito di sistemare la spesa ma la chiave era rimasta dentro. La Polizia locale, guidata dal comandante Roberto Benigni, è accorsa a prestare aiuto per rompere il finestrino, operazione riuscita grazie anche ad un apposito attrezzo fornito da un altro turista.

Tutto bene per il piccolo che non ha sofferto danni anche perché l’episodio si è risolto in una decina di minuti di fronte a diversi passanti che hanno notato il trambusto. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze.