Cometa dei Neanderthal immortalata nei cieli di Ancona: ecco lo spettacolo

Cosa Fare

Jesi, la galleria Grida ospita la prima collettiva dedicata agli artisti locali

Sabato pomeriggio l'inaugurazione in via Pergolesi 32, la vecchia via degli Orefici. Ci saranno tra gli altri le incisioni di Carlo Iacomucci, le fotografie di Paolo Monina, gli acquerelli di Simona Bramati e le sculture di Daniele Baldoni e Alessio Discepoli.