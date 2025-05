A Castiglioni domani i giochi di una volta

Castiglioni è il paese delle mille feste e dei giochi "de na olta". Castiglioni è una delle diciotto frazioni di Arcevia (uno degli otto castelli) e conta all’incirca 350 anime. Domani al campo sportivo (ingresso libero) sarà realizzata un’iniziativa, intrattenimenti, giochi e laboratori per tutte le età, che tende a rinverdire le tradizioni e i giochi di una volta, denominata "Gioca che ti passa - I giochi de na olta".

I giochi tradizionali saranno gli attori principali: dalla ruzzola, alla boccia, alle corse coi sacchi. Sarà possibile consumare una merenda e rifocillarsi con l’Associazione Culturale la Baccoleria. Nell’ ambito di tale manifestazione, che prenderà il via alle ore 15, si inserisce il progetto con protagonista "il pane" della classe primaria 3A dell’Istituto A. Anselmi di Arcevia; si parlerà del pane in tutte le declinazioni, poi sarà acceso un vecchio forno per la cottura dello stesso. La giornata si concluderà a ritmo di musica con Dj Rosky. A Castiglioni di Arcevia, nell’arco dell’anno, si susseguono le iniziative che rendono vivo questo piccolo paesino di collina situato a circa 300 metri sul livello del mare. Si inizia a febbraio con la "spolentata" all’interno del vecchio mulino che la locale Associazione Sportiva Dilettantistica ha rivitalizzato; a marzo la festa al Pia’ (alla Madonna del Piano, chiesa rimessa a nuovo); ad aprile San Vince’ sulla Collina (San Vincenzo), poi a fine giugno l’Infiorata (quest’anno cade il 22), ad agosto la festa d’Estate con la patrona Sant’Agata; poi verso fine novembre-inizio dicembre la Festa del Pane e per finire a dicembre-gennaio i presepi disseminati lungo tutto il centro storico.