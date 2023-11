Abbattimenti di Alberi in Città: Interventi per la Sicurezza

Ancora alberi da abbattere in città per la messa in sicurezza. "Informiamo – spiegavano ieri dall’amministrazione comunale – che nei prossimi giorni si procederà all’abbattimento di alcune alberature. Si tratta di un olmo presso il polisportivo di viale M. L. King completamente secco e pericoloso per la pubblica incolumità, quattro acace all’ingresso del parco del Ventaglio per chi proviene dal centro commerciale completamente secche e anch’esse pericolanti, un pioppo bianco in via Pasquinelli secco all’80 per cento e danneggiato irreparabilmente da attacco fungino. Inoltre, si procederà, nelle settimane successive, alla potatura di viale Verdi e del filare alberato di via Setificio radicato all’interno del Parco Orti Pace".

Altro intervento sul verde sarà effettuato in via del Verziere "stavolta – spiegano ancora da piazza Indipendenza – per abbattere piante spontanee e non protette cresciute attorno al rudere dell’ex Crt di via del Verziere, così da consentire la sua demolizione e l’apertura del cantiere per la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia (zero-sei anni)". Nelle scorse settimane, dopo l’estate sono state abbattute 31 piante specie nei giardini e nei dintorni delle scuole proprio per la sicurezza dei bimbi e delle loro famiglie.