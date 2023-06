Addio alla Prof.ssa Lorella Lori, ricordata con affetto da colleghi e studenti

Addio alla professoressa Lorella Lori. Il suo sorriso si è spento per sempre all’età di 59 anni. A ricordarla con affetto tanti colleghi e studenti del liceo classico Francesco Stelluti. Il dirigente scolastico e il personale docente e non docente esprimono "profondo cordoglio per la prematura scomparsa della professoressa Lori e si stringono attorno alla famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene". Nel pomeriggio di ieri l’ultimo saluto alla chiesa dei Santissimi Biagio e Romualdo di Fabriano.