Aeroporto di Ancona, nuove rotte all’orizzonte: Dublino, Madrid e Lisbona

Ancona, 28 dicembre 2023 – L’Ancona International Airport se da un lato deve fare i conti con le "turbolenze" provocate dal rapporto con Aeroitalia, dall’altra progetta il futuro che significa, in parte, pensare a incrementare il traffico passeggeri avvalendosi di nuovi collegamenti che possano far crescere ulteriormente lo scalo.

E qui la partita è calda. E’ di pochi giorni fa l’annuncio che per quest’estate verranno garantiti collegamenti con Spalato e Rijeka in Croazia grazie al tour operator Gomo Viaggi. Ma l’obiettivo dell’aeroporto è quello di inserire nel calendario delle rotte che siano valide per tutto l’anno. E così oltre a quelle già esistenti sono state individuate tre direttrici che, con ogni probabilità verranno annunciate all’inizio del prossimo anno se l’iter burocratico non troverà altri ostacoli.

In primis l’obiettivo è quello della Penisola Iberica con le due capitali, Madrid e Lisbona, a essere attenzionate. A seguire c’è l’Irlanda con un collegamento con Dublino che interessa molto anche alla Regione dopo l’uscita dell’Inghilterra dalla Comunità Europea. La capitale irlandese, infatti, è diventata uno dei punti di riferimento di numerose aziende e quindi un collegamento farebbe comodo sia sul fronte imprenditoriale che turistico.

Infine i paesi scandinavi con Oslo e Copenaghen a rientrare tra i desiderata senza dimenticare Berlino. Ovvio che non saranno tutte queste città a essere collegate con Ancona. Le prime a poter entrare nel calendario delle partenze dovrebbero comunque essere Dublino e Madrid o Lisbona. Su questo si è al lavoro e, a dire la verità, l’annuncio era atteso già per la fine dell’anno. L’augurio che gli ultimi dettagli possano essere definiti in modo da poter partire con la campagna di comunicazione necessaria prima di far partire ogni rotta.

Sul fronte dell’esistente, invece, un partner con il quale lo scalo ha instaurato un proficuo rapporto è sicuramente Volotea che ha da poco annunciato la nuova rotta su Atene che prenderà il via a giugno del prossimo anno. La stessa compagnia aerea sta avendo un grande successo con il volo su Parigi, due collegamenti a settimana diventati tre durante le festività e che non è escluso che possano restare tali anche in futuro. E poi Olbia e Cagliari (in estate), Catania e Palermo.

E poi troviamo Londra Stansted, Bruxelles, Catania, Dusseldorf Niederrhein e Cracovia (solo in estate) collegate grazie a Ryanair. Londra Gatwick, invece, è garantita da EasyJet, mentre Tirana può contare su due collegamenti effettuati da Wizz Air e Albawings.

A tutto questo c’è da aggiungere Barcellona che viene effettuata da Aeroitalia, la stessa compagnia che ha in gestione i collegamenti di continuità territoriale con Roma, Milano Linate e Napoli. Se Aeroitalia dovesse prima o poi fare un passo indietro, si guarderà anche al collegamento con Barcellona che, nel caso di stop da parte della compagnia dovrebbe essere subito recuperato con un altro vettore essendo una rotta che porta numeri molto interessanti per il Sanzio.