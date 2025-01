Al via le iscrizioni per l’anno scolastico

E’ già possibile presentare domanda per le iscrizioni scolastiche: scadenza alle ore 20 del 10 febbraio. Le iscrizioni riguardano la prima classe della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2025/2026 per le scuole che fanno riferimento agli otto istituti comprensivi cittadini. Gli istituti comprensivi in cui è suddivisa la città di Ancona, con il relativo stradario e le scuole di competenza sono consultabili al link: https://www.comuneancona.it/iscrizioni-scolastiche-a-s-2025-2026/. Lo rende noto il Comune di Ancona.

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia dovrà essere fatta presentando la domanda (disponibile allo stesso link) direttamente presso la segreteria dell’istituto comprensivo di appartenenza, dal cui sito istituzionale è possibile scaricare anche la relativa modulistica. Si raccomanda di verificare che la modulistica disponibile presso le segreterie sia corrispondente a quella fornita dal Ministero. È necessario essere provvisti anche del modulo vaccinale del minore per cui viene effettuata l’iscrizione. È possibile iscrivere alla scuola dell’infanzia i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2025. Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2026.

L’iscrizione al primo anno della scuola primaria e al primo anno della scuola secondaria di 1° grado, deve essere effettuata esclusivamente on line. Altre info su: https://www.comuneancona.it/iscrizioni-scolastiche-a-s-2025-2026.