"Alberghiero chiuso per il ramadan". Il preside: "Uno stop già previsto"

Domani gli studenti dell’istituto superiore alberghiero "Einstein-Nebbia" di Loreto non andranno a scuola. Diversi hanno pensato che la scuola fosse stata chiusa in occasione della ricorrenza del Ramadan.

Le voci si sono rincorse per la città dividendo l’opinione pubblica in due, anche sui social, con decine di commenti pro e contro da parte non solo dei genitori degli alunni dell’alberghiero. Il dirigente scolastico Francesco Lucantoni ha spiegato: "Lunedì l’istituto rimarrà chiuso ma si tratta di un semplice giorno di chiusura programmata con delibera degli organi collegiali già dallo scorso giugno, senza collegamenti con ricorrenze religiose".

Il dibattito si è comunque collegato al caso parallelo del preside dell’istituto "Iqbhal Masih" di Pioltello (Milano) che ha deciso di chiudere la scuola il 10 aprile per festeggiare una festa islamica, ovvero la festa dell’interruzione del digiuno del Ramadan.

La scuola di Pioltello è così caratterizzata da comunità multiculturale e, infatti, sul sito dell’istituto si legge che: "Essa si è caratterizzata dimostrando sensibilità e attenzione nei confronti di tutti i bambini, e conseguentemente molto ha lavorato e lavora anche per favorire l’accoglienza e l’inclusione di tutti i ragazzi con disabilità, disagio sociale e stranieri. Lo è anche Loreto, città della pace. Il preside ha comunque ribadito che domani le porte dell’istituto resteranno serrate ma non per quel motivo.