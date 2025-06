Albero cade in via Striscioni. Passa un’auto: tragedia sfiorata

Giovedì in via Striscioni a Osimo è stata di nuovo sfiorato la tragedia. L‘ennesimo albero dalla proprietà dell’ex Muzio Gallo è caduto sulla strada provinciale, via Striscioni appunto, e una signora con l’auto l’ha scampata per pochi secondi. Chiediamo alla Ast Ancona - Azienda Sanitaria territoriale e alla Regione Marche di intervenire immediatamente. Le segnalazioni sono già state fatte, sono naturalmente intervenuti i Vigili del Fuoco del territorio per liberare le carreggiate". Ad affermarlo è la consigliera di maggioranza Saura Casigliani.

L’ex ospedale, chiuso nel 1988, era un tempo un punto di riferimento per le cure pneumologiche, ma oggi versa in condizioni di abbandono e degrado. Nonostante il parco e l’edificio siano stati al centro di dibattiti elettorali e promesse, la situazione continua a peggiorare. Già da candidata a sindaca Glorio ha proposto: "Vogliamo trasformare l’ex ospedale in una struttura residenziale, creando una quarta casa di riposo a Osimo, affiancata da nuove forme di co-housing per anziani autosufficienti. Questo era il nostro impegno elettorale lo scorso anno, e lo sosteniamo ancora oggi. Un luogo tanto bello e significativo per la storia di Osimo non può essere lasciato a se stesso".

Il degrado dell’ex ospedale Muzio Gallo è una ferita aperta per la comunità osimana. Episodi di vandalismo, come il furto di cavi di rame nel 2014, hanno ulteriormente evidenziato la necessità di interventi concreti. Il futuro del Muzio richiede non solo interventi di manutenzione, ma un piano che lo restituisca definitivamente alla comunità.