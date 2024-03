Allarme cinghiali ad Ancona: “Tornando a casa mi hanno attraversato 30 esemplari”

Arcevia (Ancona), 13 marzo 2024 - “Ormai ci sono più cinghiali che abitanti. Mi sono spaventata non finivano più”. Così una ragazza che rientrando a casa si è imbattuta con un “esercito di cinghiali”. Fermata l’automobile dopo aver visto la prima ombra in zona Conce Zeppale sono sfilati i primi cinghiali. Il tempo di prendere il telefonino e avviare il video che sotto la luce dei fanali dell’auto hanno saltellato, due, quattro, sei.. dieci e poi ancora e ancora cinghiali, adulti e cuccioli.

Solo nel video se ne contano 32 ma sarebbero molti di più quelli che hanno attraversato la strada in pochi minuti. La rabbia corre sui social dive c’è chi segnala altri avvistamenti sempre ad Arcevia: “Questo è un problema molto serio per l'agricoltura per il territorio e per noi persone. Sarebbe ora di trovare una soluzione seria o aspettiamo di farci ancora del male?”.

"Io ne ho preso sotto uno a maggio scorso -riferisce un’altra signora -, 4.800 euro di danni pagati per fortuna dall’assicurazione che però continua ad aumentare. Sabato notte, verso mezzanotte, ne ho ripreso uno nella curva prima del ponte di Arcevia, il danno è lieve quindi non ho aperto l’assicurazione. Passo spesso la sera attorno alle 22 dalle Conce ad Arcevia e l 80% delle volte li incontro”.