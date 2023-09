Cinghiali ad Ancona: il video della famiglia a spasso davanti alla Regione

Ancona, 2 settembre 2023 – Verrebbe da dire che a volte ritornano ma forse non se ne sono mai andati. Un nuovo avvistamento di cinghiali nel centro abitato, questa volta siamo proprio davanti alla Regione, in via Gentile da Fabriano. Erano in sette, qualche sera fa, sei cuccioli e un esemplare adulto. A fare il video, che è iniziato a circolare prima tra gli amici e poi anche in rete e sulle chat social, sono stati due occupanti di una vettura.

Cinghiali in pieno centro ad Ancona

Dall’audio si percepisce che sono un uomo e una donna. Lui riprende con il telefonino e dice: "Guarda come si è messo giù". Uno dei cinghiali infatti sta seduto sul marciapiede, quello dove di giorno passano i dipendenti della Regione che vanno a lavorare. La donna però è spaventata perché dopo che l’auto si è fermata esorta l’altro occupante ad allontanarsi. "Vai via che ho paura, ti prego, vai via, ho il terrore dei cinghiali". L’auto a quel punto se ne va e la carovana di cinghiali attraversa come se nulla fosse la strada.

Il video è recente perché si vedono, alle spalle degli animali, le recinzioni con la rete arancione messe da poco lì fuori dalla Regione, per alcuni lavori. Le luci all’ingresso dell’ente sono ancora accese quindi l’orario della ripresa non dovrebbe essere molto tardi, con un traffico veicolare ancora in pieno ritmo. Non è la rima volta che una intera famigliola di cinghiali viene avvistata nella zona. Nello stesso punto era stato fatto un altro video, ma di giorno, sempre durante questa estate. Poi ci sono stati avvistamenti e cinghiali fotografati all’interno del parco di via Tiziano, dove entrano liberamente. Il fatto più clamoroso era stato a maggio, con il cinghiale ribattezzato Alan il fuggitivo, che era entrato nel parco della Cittadella, in via Circonvallazione, facendo chiudere l’area verde al pubblico per oltre un mese. L’ungulato poi aveva scelto di andarsene, proprio quando il Comune era riuscito ad installare un gabbia per catturarlo. Se fosse rimasto in trappola sarebbe stato ucciso.

Cinghiali sono stati visti anche a Borgo Rodi, in via Angelini, a Pietralacroce, al parco di Villa Beer alle Grazie e persino in un orto, in via Colleverde, la settimana scorsa. In quel caso l’ungulato ha attaccato un cane lupo ferendolo al ventre, mentre si trovava con il suo padrone, in una proprietà privata. L’animale, un pastore tedesco femmina di sette anni, di none Zoe, è ancora in convalescenza. Sui cinghiali la città ha anche fatto magliette ironiche, anche se questi animali non fanno più tanto ridere.