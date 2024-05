Ancona, c’è da sciogliere il nodo Boscaglia. Il mister chiede garanzie: si attendono risposte

Dall’estremo oriente, per ora tutto tace: nessuna news di rilievo sul futuro dell’Ancona, ma questo non significa che chi di dovere non si stia adoperando. L’amministratore delegato Roberta Nocelli lavora in silenzio in quel di Hong Kong assieme al patron Tony Tiong, ma allo stato attuale la certezza sembra solo una e risponde al nome di Roberto Boscaglia: non è infatti mistero che entrambi si trovino concordi sul fatto di voler proseguire l’avventura col mister gelese e nei prossimi giorni, ogni momento potrebbe essere quello buono per ufficializzare la sua conferma.

Ma per poter sposare anche nella prossima stagione il progetto Ancona, Boscaglia ha bisogno di alcune certezze: in primis, di garanzie tecniche, con il rafforzamento della rosa e la conferma degli elementi che si sono maggiormente contraddistinti nel corso dell’annata che si è da poco conclusa. Tutti argomenti di cui sarà possibile discutere solamente dopo che verrà ufficializzato il nuovo direttore sportivo (i nomi sono sempre quelli di Taibi, Mignemi e Ortoli), motivo per cui è ancora prematuro parlare di movimenti in entrata: qualcosa semmai, comincia a muoversi in uscita.

E’ il caso di Alessandro Martina, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, che dopo una prima stagione più che positiva in maglia dorica, ne ha vissuta un’altra più in chiaroscuro, ma gli estimatori in categoria non mancano di certo: tra le squadra che hanno espresso il loro interesse per il terzino sinistro biancorosso, ci sono Rimini e Vicenza, ma anche il neopromosso Trapani e la Feralpisalò. Chiaramente si tratta solo di sondaggi esplorativi, nulla di più: non si può ancora parlare di vere e proprie trattative, considerando che la stagione di Serie C deve ancora terminare. L’unica cosa certa, è che il futuro di Martina sarà con molta probabilità lontano da Ancona.

Non solo mercato e assetto societario: alle porte c’è una partita forse ancora più importante, che è quella che riguarda il centro sportivo. Tra gli argomenti toccati dalla Nocelli e da Tiong nel meeting di Hong Kong c’è anche questo, considerando che il presidente è atteso in città per il prossimo mese per incontrare il sindaco Silvetti, per poi procedere al rogito e al relativo pagamento entro il 30 giugno: il progetto, illustrato più di un anno fa e che rappresenta tutt’ora il cavallo di battaglia della proprietà, potrebbe presto entrare finalmente nel vivo.

Insomma, nella pentola Ancona bollono diverse cose, ma solo dopo il ritorno dell’amministratore delegato dall’altra parte del mondo di saprà forse qualcosa di più. C’è attesa infatti per quella che sarà la conferenza stampa attraverso la quale la Nocelli farà il punto sugli obiettivi della società, nel breve e nel lungo periodo.

Gianmarco Minossi