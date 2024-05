"Andar per borghi e castelli" con le auto d’epoca: festa domenica

"Andar per borghi e castelli" con le auto d’epoca. Domenica il Caem/Scarfiotti ha organizza la prima edizione della nuova manifestazione. La concentrazione degli equipaggi è prevista per le 8:30 al centro Commerciale Il Gentile a Fabriano, dove si effettueranno le operazioni preliminari. Alle 10 le auto d’epoca muoveranno in direzione Cacciano, il "Paese dei murales artistici". Dopo la visita al borgo giro turistico che toccherà le località vicine di Belvedere e Campodonico. L’evento si concluderà al ristorante Fonti del Giano.