Anziani soli e in difficoltà: un "taxi" per le necessità

Da ieri gli anziani della città saranno meno soli: l’Associazione Volontari Sos Taxi Marche Odv, con l’aiuto della Fondazione Maria Grazia Balducci Rossi, La Bottega e la donazione in memoria di Iurescia Giuseppe, metterà a disposizione un mezzo attrezzato utilizzato per il trasporto di tutte le persone in difficoltà.

Si tratta di un Fiat Doblò, con caratteristiche tecniche che lo rendono idoneo a trasportare 4 passeggeri oltre all’autista, completamente attrezzato per questa tipologia di trasporti, con elevatore idraulico omologato a norma di legge per il trasporto di sedia a rotelle.

Il servizio, già attivo, è dedicato a tutti i cittadini in difficoltà e potrà essere utilizzato per gli anziani soli che si trovano in stato di necessità e non sanno a chi rivolgersi per accompagnati a fare la spesa, ritirare la pensione, fare una visita medica o un esame importante, oppure essere accompagnati quo-tidianamente al centro diurno.

"Dedicare questo servizio ai disabili della nostra comunità significa occuparsi dei bambini in carrozzina che devono essere accompagnati tutte le mattine a scuola – spiegano i volontari – ma anche per coloro che hanno difficoltà motorie a fruire di cure, terapie, dialisi".