Anziani truffati, un reato odioso: due in trappola

Non è per demagogia, ma per giustizia. Le truffe in generale, ma ancor più quelle a danno degli anziani, sono il reato più odioso. Ci si approfitta di persone inermi, che il più delle volte non hanno le capacità, le forze e la prontezza di riflessi per agire con tempestività e capire la situazione in cui si trovano. Uno sciacallaggio di cui si approfittano batterie di delinquenti senza scrupoli che pur di raggranellare soldi architettano storie di ogni tipo. La truffa più abusata è quella del finto carabiniere o del falso avvocato che chiama al telefono la persona anziana raccontando la storiella del figlio coinvolto in un incidente o in un’altra circostanza drammatica.