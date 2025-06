Armato di "falcetta" in piazza. Gli agenti lo fermano: denunciato

Giovane del posto segnalato all’autorità giudiziaria per porto illecito di arma impropria aggravato. A effettuare l’operazione una pattuglia della Polizia di Jesi. Gli agenti, mentre stavano transitando in piazza della Repubblica, sono stati avvicinati da dei ragazzi che hanno segnalato un uomo, nella vicina piazza Indipendenza, che urlava frasi senza senso ai passanti, rendendosi molesto. I poliziotti hanno individuato l’uomo, che peraltro brandiva falcetto da giardinaggio. Con le cautele del caso è stato avvicinato e dopo alcuni minuti è stato convinto ad appoggiare a terra l’arma e ad allontanarsi, anche dalle persone. Durante il colloquio, l’uomo, un 36enne residente a Jesi e già noto per alcune vicende giudiziarie, appariva aver fatto abuso di bevande alcoliche. Dunque è stato perquisito e il falcetto, dalla lama di oltre 25 centimetri, è stato sequestrato. Sono stati coinvolti i suoi familiari, prima dell’accompagnamento a casa. Lo jesino è stato denunciato. Per il porto illecito di arma impropria è previsto l’arresto da sei mesi a due anni oltre all’ammenda da mille a 10mila euro. Allo stesso è stato contestato il reato dell’ubriachezza molesta.