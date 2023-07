Avviso Pubblico per Dirigente Direzione Risorse Umane Comune Ancona, domanda entro il 26 luglio Il Comune di Ancona ha emesso un avviso pubblico per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato per la funzione di Dirigente della Direzione Risorse Umane. La domanda deve essere presentata entro il 26 luglio. Maggiori informazioni sul bando disponibili sul sito del Comune di Ancona.