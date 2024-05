"BeatleSenigallia", la mostra ora diventa un catalogo fotografico

La Mostra ‘BeatleSenigallia Città della Fotografia’ si è svolta alla Rocca Roveresca dal 13 luglio al 20 agosto 2023, in occasione della manifestazione ‘BeatleSenigallia 2023’, ed ha registrato un enorme successo di pubblico. Questa esperienza si è felicemente tradotta in un Catalogo, in cui ogni pagina è permeata dall’energia delle 45 opere Beatlesiane, trasformando la raffinata e bella pubblicazione in un caleidoscopio visivo delle emozioni suscitate dalla Musica senza tempo dei Fab Four. Il Catalogo è il testimone di un viaggio attraverso il tempo proprio perché ogni immagine, ogni dettaglio, ogni particolare è un invito ad immergersi nell’atmosfera unica che ha permeato la Mostra, una sollecitazione garbata ad esplorare le suggestioni visive e sonore che hanno reso "BeatleSenigallia Città della Fotografia" un evento straordinario, una sorta di "disco volante" con cui partire alla volta del "Pianeta Beatles"! Sono 23 gli autori degli scatti che sono stati esposti grazie alla collaborazione Comune di Senigallia, la Direzione Regionale Musei Marche e la Direzione della Rocca Roveresca. ‘Beatle Senigallia’ è un’associazione che sta prendendo sempre più campo in città e che negli ultimi mesi si è affacciata in molte realtà del territorio.