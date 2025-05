Bilancio del 2024: l’istituto continua a registrare positività

Nell’anno internazionale delle cooperative, proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Bcc di Filottrano continua a registrare risultati positivi. L’istituto di credito, durante l’assemblea ordinaria dei soci, che si è svolta al PalaBaldinellli di Osimo, domenica 4 maggio (lo stesso giorno in cui venne fondato nel 1952), ha presentato il bilancio di esercizio 2024 e le linee programmatiche. L’economia marchigiana sta attraversando una fase ciclica caratterizzata da una perdurante debolezza che ha colpito soprattutto le piccole e medie imprese e i settori più propensi all’export, ma non ha avuto particolari ripercussioni sui principali indicatori economici della BCC. "Efficienza e coerenza – ha dichiarato il presidente Paolo Santoni - sono le nostre linee guida che in quadro economico e geopolitico piuttosto instabile ci hanno permesso lo stesso di mantenere una performance ottimale. Non posso quindi che essere orgoglioso di quanto fatto dai nostri collaboratori sotto la guida attenta del direttore generale Samuele Ubertini".

Il bilancio 2024, approvato dai soci all’unanimità, evidenzia che la BCC di Filottrano gode di ottima salute: il patrimonio netto è cresciuto del 12,5% passando da 76,8 milioni di euro nel 2023 a 86,4 nel 2024, anche la raccolta diretta ha registrato un aumento del 4,4%, si attesta infatti a 1.037 milioni di euro contro i 994 milioni del 2023, con un’incidenza del 66,4% sul totale della massa amministrata, pari a 1560,821 milioni. Il 97,65% degli impieghi sono stati concessi al territorio di competenza, quelli verso le famiglie sono stati di 387,7 milioni, pari al 64,3% del totale e hanno riguardato in particolare l’accensione di mutui. L’esercizio del 2024 si è chiuso con un utile netto di 9,9 milioni di euro, in linea con l’anno precedente. Ma c’è un altro indice che certifica ulteriormente la solidità dell’istituto: il Total Capital Ratio che negli ultimi anni non ha smesso di crescere passando dal 12,4% del 2015 al 26,3% del 2024, mentre la media nazionale è del 22%. Questi dati confermano la capacità della BCC di Filottrano di fare finanza per lo sviluppo, reinvestendo il risparmio raccolto in credito alle famiglie e alle imprese. Ciò contribuisce alla coesione sociale e alla riduzione delle disuguaglianze di reddito. Ampia attenzione è stata riservata anche ai soci il cui numero a dicembre 2024 ha toccato quota 5.322, in crescita del 3,4% rispetto al 2023. I giovani under 35 sono 1047, risultato frutto dell’ottimo lavoro svolto dal Gruppo Giovani Soci attraverso la promozione di diverse iniziative.