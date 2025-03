Branco di cinghiali a spasso ad Ancona, avvistamento al Pinocchio

Ancona, 15 marzo 2025 – Dopo il centro sono passati in periferia aumentando anche di numero. Continuano gli avvistamenti di cinghiali ad Ancona dove ormai non c’è strada o campo dove gli ungulati hanno messo le zampe.

Il branco di cinghiali avvisato al Viale ad Ancona: continuano gli incontri dei cittadini con gli ungolati

L’ultima presenza di cinghiali, un branco numeroso, è stata notata in via Maggini, poco prima del semaforo, in direzione del Pinocchio. Non era ancora mezzanotte quando giovedì un cittadino si è imbattuto nella loro presenza corposa vedendoli attraversare la carreggiata del tutto indisturbati.

Saranno stati almeno otto, tutti esemplari adulti. Erano uno dietro all’altro e in pochi secondi si sono dileguati entrando dentro il passaggio di un condominio guadagnando terreno nelle campagne circostanti, quelle dietro via Maggini, in corrispondenza del quartiere di Posatora. Potrebbe essere lo stesso branco che di giorno staziona in un campo alla Vedova, lungo la provinciale del Conero, che conduce a Portonovo.

I cinghiali sono apparsi a più riprese nel capoluogo dorico da dopo il lockdown della pandemia. Gli animali selvatici hanno guadagnato sempre più terreno quando le persone e le automobili circolavano di meno. Poi ci si è messo anche il lupo, anche questa un presenza sempre maggiore sul territorio, che li spinge a lasciare il proprio habitat dove non si sentono più sicuri. Due settimane fa una coppia di cinghiali era stata vista lungo il viale della Vittoria ed era arrivata fino al Comune, attraversando sulle strisce pedonali. Poi si erano spinti fino al Passetto dove uno dei due è precipitato dalla falesia, sulla spiaggia della Grotta Azzurra.

Era rimasto ferito ed è stato abbattuto da un selettore del parco del Conero. Sempre una coppia di cinghiali è stata avvistata, a partire da febbraio, lungo la via Flaminia, più volte, di sera. Ogni volta gli avvistamenti vengono filmati e i video diventano virali sui social. Il Comune di Ancona ha promesso interventi per la loro cattura prima che creino davvero pericolo. Per prenderli servirebbero più gabbie a disposizione. Lo scorso anno sono stati 15 gli esemplari catturati e poi abbattuti. Un cinghiale era entrato anche dentro il parco della Cittadella ma non si è fatto mai prendere.