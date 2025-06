Cardeto, Zone selfie aspettando il chiosco

Bando per il bar al Cardeto, oggi verranno aperte le buste per affidare la concessione temporanea di uno spazio sotto il vecchio faro. Ieri pomeriggio è arrivata la scadenza fissata dall’Agenzia del Demanio e almeno una risposta era arrivata, ma oggi sarà il giorno dell’analisi generale anche sul rispetto delle norme dettate nel bando. L’unica cosa certa per ora è che almeno un’offerta è arrivata, certo andrà chiarito se ha rispettato i parametri previsti dal Demanio. In caso positivo l’associazione o il soggetto che si è aggiudicato il bando avrà i giorni contati per allestire la sua attività, mettendo un food truck o piazzando una struttura comunque non fissa per la somministrazione di cibi e bevande fino al termine della stagione estiva. Così come negli altri casi, anche questo bando arriva in colpevole ritardo, anche se è lodevole l’iniziativa dell’Agenzia del Demanio.

Intanto, per potenziare l’interesse per lo splendido parco urbano, l’amministrazione comunale ha deciso di investire sul Parco del Cardeto mettendo sul piatto 50mila euro per lanciare iniziative di intrattenimento e culturali non solo per i due mesi estivi, luglio e agosto, ma fino a ottobre. La procedura è stata approvata in giunta e quelle risorse serviranno per garantire la pulizia dell’area, la manutenzione del verde, bagni pubblici, montaggio di un palco nella zona del vecchio faro, la definizione di un calendario di iniziative, piani di sicurezza e via discorrendo, ma soprattutto una serie di allestimenti, tra cui delle specifiche ‘Zone Selfie’ in particolari punti panoramici del sito.