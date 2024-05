Castelfidardo, schianto tra auto. Un 53enne finisce all’ospedale

Ennesimo incidente ieri mattina, poco dopo mezzogiorno, di fronte al centro commerciale Oasi lungo via Jesina, alla periferia di Castelfidardo. Una Golf e una Ford Fiesta si sono scontrate in uno spaventoso semi frontale. Ferito il 53enne civitanovese alla guida della Ford, illeso invece il conducente della Golf, 30enne osimano, il primo è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Torrette. Sul posto è arrivato il 118, una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso e anche la squadra dei vigili del fuoco da Osimo per la messa in sicurezza dell’area dell’intervento.

Traffico in tilt in quell’area molto trafficata anche per la presenza di diverse aziende fidardensi. Proprio lungo via Jesina è stato installato un segnale luminoso che limita la velocità, a seguito della mozione del gruppo Solidarietà popolare, discussa nel consiglio e votata all’unanimità, poco distante da dove morì il piccolo Massimo Basile, 5 anni, in macchina con la mamma e il fratello più grande, il 14 febbraio scorso. E’ un segnale importante perché funge da monito a percorrere quella strada con un occhio particolare per evitare l’alta velocità e brusche accelerazioni.