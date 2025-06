"C’è una discarica a cielo aperto a Villanova. E’ questa la valorizzazione degli accessi al mare?"

Nonostante le dimissioni da consigliere comunale di opposizione, arrivate nelle scorse settimane, che hanno portato all’interno dell’assise civica l’ex preside Maria Ambrogini per la coalizione Riformisti, Vola e Ancora Falconara, continua con costanza l’impegno sul territorio di Marco Baldassini. L’ex candidato a sindaco, che conosce bene le situazioni della periferia, ha segnalato quanto accaduto in via Aspromonte, a Villanova, in cui sarebbe emersa una piccola discarica a cielo aperto con un materasso, ferraglie e altre componenti probabilmente in legno, accanto ai bidoni della spazzatura. Dunque, allegando la foto, Baldassini segnala e ironizza: "Riqualificazione e valorizzazione degli accessi all’arenile. Nel 2024 spesi 50mila euro tra totem e fiorire. Questa è la situazione a Villanova in via Aspromonte da oltre un mese".