Cittadini a lezione per evitare le truffe

L’oratorio della Carità di Fabriano era gremito da attenti cittadini di ogni età per la conferenza divulgativa "Come sopravvivere alla Transizione Digitale, tra fake news, hate speech, domicilio virtuale e truffe online", organizzata dalla Polizia di Stato – Questura di Ancona e dall’Università Politecnica delle Marche, con il Patrocinio del Comune. La convergenza tra il Questore di Ancona Cesare Capocasa e il rettore dell’Univpm Gian Luca Gregori, è stata individuata nella necessità di diffondere una calibrata informazione alla cittadinanza sia in termini di conoscenza del fenomeno, connessa ai profili normativi esistenti ed agli adeguamenti necessari, che in quelli di prevenzione dei reati che garantiscano la sicurezza personale e patrimoniale del cittadino. Seguito è stato poi il contributo dell’Ispettore Endrio Brandi del Centro Operativo per la Cybersicurezza della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Si è parlato anche del fatto che con l’intelligenza artificiale i reati commessi con l’utilizzo di tecnologie digitali si evolvono velocemente con artifici e raggiri sempre più insidiosi.