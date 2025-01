"Contributi agli affitti", ma i prezzi sono alle stelle

‘Contributi per gli affitti’, al via le domande fino al 28 febbraio, ma trovare un alloggio a lungo termine in città è un’impresa. La spiaggia di velluto resta dentro la bolla del mercato immobiliare, nessuna flessione dei prezzi, nonostante il caro vita. I prezzi degli appartamenti di nuova costruzione superano i 4mila euro al mq: in via del Molinello, a 3 chilometri dal centro storico, per acquistare un appartamento di 107mq si spendono 460mila euro, mentre in via degli Oleandri, nel cuore del quartiere ‘Saline’, il prezzo sale a 500mila per 100 mq, ma nello stesso stabile si scende a 380mila euro per 80 mq. Se ci si avvicina al centro storico, in via Francesco Podesti (statale) si spendono 279mila euro per 64mq, prezzi che crescono anche nel quartiere residenziale di Cesanella dove il prezzo è di 370 mila euro per 70mq. Non va meglio fronte mare a Cesano, per un appartamento di 63mq con posto auto si pagano 315 mila euro. Prezzi da capogiro per una famiglia, che se impossibilitata ad acquistare è costretta a cercare un appartamento in affitto, ma le case che vengono date in locazione sono quasi tutte con ‘affitti temporanei’. E se i prezzi degli appartamenti in vendita sono ‘pazzi’, non va meglio per quelle poche abitazioni che vengono concesse con contratto a lungo termine: le proposte si aggirano attorno ai mille euro per un appartamento di 90 mq in buona posizione e in buone condizioni, si scende di qualche centinaio di euro se si opta per una casa decentrata e non proprio in buon condizioni.

L’Amministrazione ha provveduto ad accantonare fondi per 200mila euro da destinare alle famiglie che fanno difficoltà a pagare l’affitto: tra le condizioni per partecipare al bando, c’è quella di pagare un canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore 800 euro e di avere un isee non superiore all’importo annuo di 9mila 360 euro. "I contributi di cui al presente Avviso sono erogati, nei limiti della dotazione finanziaria stanziata dal Comune di Senigallia ed assegnata all’Unione Le Terre della Marca Senone per la gestione dell’intervento. L’entità del contributo teorico è determinata in rapporto all’incidenza del canone annuale (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore Isee" si legge nel bando. Le domande dovranno essere consegnate entro il 28 febbraio.