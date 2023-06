Controllate attività commerciali e zone di spaccio

Servizio "Alto Impatto Interforze" ieri nell’area urbana del Comune, come disposto dal prefetto Darco Pellos e con il coordinamento del Questore.

L’operazione, cui ha partecipato personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale e della Ast di Ancona era finalizzato a un rafforzamento dei servizi di prevenzione generale e un potenziamento specifico del controllo del territorio.

Durante le operazioni sono state controllate complessivamente quattro attività commerciali – due esercizi di vendita di frutta e verdura, un mini-market macelleria e un locale pubblico.

Le attività in parola si sono rivelate sostanzialmente in regola con le normative vigenti, anche se sono state contestate alcune violazioni, relativamente all’occupazione di suolo pubblico, oltre il consentito e la mancata esposizione della tabella degli alcolici (per il bar), la mancanza dei sigilli sulla bilancia (sequestrata dalla Polizia Locale) e l’esposizione dei prodotti senza traduzione e senza prezzo (per ciò che concerne la macelleria).

Nel corso del servizio sono state sottoposte a controllo 104 persone ( di cui 21 di origine straniera) e 67 autoveicoli.

Si è inoltre proceduto al controllo di luoghi e zone urbane, indicate come possibili piazze di spaccio di sostanze stupefacenti, con servizi mirati volti a frenare la diffusione del fenomeno tra i più giovani.