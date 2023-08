"Corinaldo Jazz" ai saluti Sul palco Alfredo Rodriguez

Gran finale per la venticinquesima edizione della rassegna ‘Corinaldo Jazz’, che dopo il concerto del mitico batterista Peter Erskine propone quello della nuova stella del pianismo jazz internazionale, Alfredo Rodriguez, che per l’occasione si esibirà con il suo trio cubano.

L’appuntamento è per questa sera (ore 21.30) nella Piazza Il Terreno. Rodriguez, considerato da molti l’erede del grande Michel Camilo, sa creare una musica in cui la critica ritrova gli echi di almeno tre leggendari pianisti: Keith Jarrett, Thelonious Monk e Art Tatum. Alfredo Rodríguez, nato all’Avana, proviene da una famiglia di musicisti. Le sue radici affondano dunque sia nel rigoroso repertorio classico di Bach e Stravinsky sia nella musica latina e naturalmente cubana.

Nel 2006 avviene un episodio chiave: durante un’esibizione al Montreux Jazz Festival, viene notato da Quincy Jones, che, impressionato dalle sue qualità, decide di seguirlo e di accoglierlo nella sua agenzia.

In breve, Rodríguez conquista i prestigiosi palcoscenici del ‘Newport Jazz Festival’, del ‘North Sea Jazz Festival’, di ‘Jazz in Marciac’, di ‘Umbria Jazz’ e di ‘Jazz à Vienne’. Chick Corea, Herbie Hancock e Richard Bona sono alcuni dei nomi illustri con cui Rodriguez ha collaborato. A fianco del pianista suoneranno Yarel Hernandez al basso elettrico e Michael Olivera alla batteria. Il costo del biglietto è di 15 euro, acquistabile direttamente alla bigliettaria in piazza Il terreno a partire dalle ore 20. Come di consueto, al termine del concerto, la musica proseguirà con una jam session ai 9 Tarocchi. In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Goldoni.

Per informazioni: 0717978636, 3294295102, www.corinaldojazz.com e [email protected]. La rassegna è organizzata dal Comune e dall’Associazione Culturale Round Jazz.