Jesi (Ancona), 30 marzo 2020 - La notizia è di poco dopo l'ora di pranzo: la Marina Militare monterà nelle prossime 72 ore un ospedale da campo a Jesi con 40 posti covid e quattro di terapia intensiva, più quattro rianimatori. La richiesta di avere questo nuovo fronte ospedaliero è stata fatta dal presidente Ceriscioli dopo l'offerta fatta dal ministro Guerini attraverso il sottosegretario Alessia Morani che proprio oggi, in un'intervista al Carlino, aveva rivelato la disponibilità dell'Esercito a montare un ospedale da campo nelle Marche al pari di Bergamo.

Una offerta che il presidente Ceriscioli stamane ha colto col formalizzare la richiesta. La risposta positiva dal Ministero della Difesa è arrivata in poche ore. Dice l'onorevole Morani: "E' la dimostrazione che la collaborazione tra Regioni e Governo è più che mai determinante per dare risposte e aiuti veri ai malati. Ora le Marche hanno un presidio in più per fronteggiare il coronavirus".

Per quanto riguarda invece l'altro ospedale da campo, quello cinese inizialmente previsto a Torrette, del dossier si occuperà direttamente il ministro Di Maio.