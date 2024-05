Da Pechino Express arriva Andrea Belfiore

Sorpresa, il vincitore di Pechino Express, Andrea Belfiore, arriva al Centro Papa Giovanni XXIII. Si prospetta un evento imperdibile, una due giorni di pasta fatta in casa e di solidarietà nella sua Ancona, la città dove Belfiore è nato e cresciuto. Il cuoco e batterista del quartiere di Brecce Bianche, compagno di avventura (su Sky) di Joe Bastianich (ora a ´L’isola dei famosi´), sarà al Centro Papa Giovanni di via Madre Teresa di Calcutta sia venerdì (17 maggio) che sabato (18 maggio) per cucinare coi ragazzi di Fricchiò e con quanti lo vorranno. Belfiore porterà ad Ancona il ´pasta making party´, un format che lo vede protagonista in tutto il mondo (soprattutto negli Stati Uniti, dove vive) e che ha segnato il successo della sua azienda Ciao Evento, divenuta leader in questo settore. Belfiore è da poco arrivato in Italia anche perché fra due giorni si esibirà a Pordenone, per la rassegna ´TedXPordenone´, dove porterà un monologo esibendosi sul palco. Andrea, 38 anni, legatissimo alla sua città, è conosciuto dal grande pubblico per aver fatto coppia con Bastianich – team ´Gli italoamericani´ – nel seguitissimo reality show che li ha visti trionfare, dopo aver percorso con tenacia e determinazione India, Borneo malese e Cambogia. L’italoamericano più anconetano che ci sia torna spesso qui, dove vivono i familiari.

n.m.